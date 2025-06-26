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07:24, 26 июня 2025Экономика

Предсказано снижение цен на популярный напиток

Аналитик Селезнев: Мировые цены на кофе могут упасть еще на 10-20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Mark Daynes / Unsplash

До конца 2025 года мировые цены на кофе могут опуститься еще на 10-20 процентов, считает эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такое случится, если в Бразилии, которая считается ключевым производителем этого продукта, сохранится хорошая погода. Эксперт обратил внимание, что доступность кофе резко упала из-за его подорожания в прошлом году. Как следствие, в некоторых регионах спрос на этот напиток начал замедляться.

Однако в 2025 году, если ситуация с погодой не перечеркнет оптимистичные надежды на хороший урожай, цены могут постепенно пойти вниз. Селезнев считает, что стоимость кофе сорта арабика может опуститься ниже шести тысяч долларов, а робусты ниже трех тысяч долларов.

До этого аналитик Андрей Смирнов также объяснил начавшееся падение мировых цен на основные сорта кофе благоприятными погодными условиями в ключевых странах-экспортерах — Бразилии и Вьетнаме.

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