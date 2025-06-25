Снижение мировых цен на кофе объяснили

Аналитик Смирнов: Кофе подешевел на фоне хорошей погоды в Бразилии и Вьетнаме

Мировые цены на основные сорта кофе начали падать на фоне благоприятных погодных условий в ключевых странах-экспортерах — Бразилии и Вьетнаме. Об этом заявил аналитик по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, его слова приводит РИА Новости.

Вышеуказанные страны, пояснил эксперт, являются одними из главных поставщиков зерен. На долю одной только Бразилии приходится порядка 40 процентов глобального экспорта. Сообщения местных плантаторов о стабильном ходе сбора урожая в целом успокоили участников глобального рынка и снизили их опасения по поводу возможного дефицита предложения. На этом фоне мировые цены на кофе пошли вниз, уточнил Смирнов.

Прошедшие в первой половине июня обильные дожди в значительной степени увлажнили почву плантаций в бразильском штате Минас-Жерайс, в котором собирают около 50 процентов всех кофейных зерен в латиноамериканской стране. Мощные осадки в итоге привели к снижению рисков засухи. Во Вьетнаме, отметил Смирнов, также прогнозируются ливни в разгар уборочной кампании. Речь идет о Центральном нагорье, который считается главным регионом производства кофе в этой азиатской стране.

В ходе торгов в среду, 25 июня, стоимость фьючерсных контрактов на поставки основных сортов кофе в моменте снижалась на 4,6-5,6 процента. Цены на поставки тонны арабики упала до минимальных с конца прошлого года 6864 долларов за тонну. Стоимость экспорта робусты, в свою очередь, сокращалась на 5,63 процента, до 3634 долларов за тонну, что стало самым низким значением с мая 2024-го.

Исполнительный директор одного из крупнейших мировых производителей кофе, итальянской Lavazza, Антонио Баравалле до этого допускал, что рано или поздно глобальные цены на зерна начнут снижаться. В то же время главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли полагает, что возвращение к прежней стоимости популярного напитка займет годы, а не месяцы. Именно столько, по его мнению, понадобится, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на глобальном рынке после нескольких лет неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-экспортерах.