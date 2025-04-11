Руководитель одного из крупнейших производителей кофе предрек ценам обвал

Глава Lavazza о ценах на кофе: Рано или поздно все рухнет

Главный исполнительный директор одного из крупнейших мировых производителей кофе, итальянской Lavazza, Антонио Баравалле заявил, что ценам на напиток «должен быть какой-то предел», и предрек им обвал. Его высказывания приводит Financial Times (FT).

Рассуждая о стоимости кофе в мировых столицах, топ-менеджер посетовал на эспрессо за четыре фунта в Лондоне и капучино, который вдвое дороже в Нью-Йорке и провел аналогию с котировкам на Уолл-стрит. «Растет, растет, растет, и ты понимаешь, что рано или поздно все рухнет», — предрек руководитель компании.

Пока же в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) ожидают, что на фоне погодных катаклизмов в Бразилии и Вьетнаме, а также в других странах-экспортерах кофе его бьющая рекорды стоимость продолжит расти. Экономисты также отмечают, что удешевление зерен займет годы, но не месяцы.

С 2020 по 2025 год стоимость кофе на мировых рынках выросла в четыре раза. Как пишет FT, стремясь смягчить рост цен, производители начали закупать более дешевые сорта кофе, а часть затрат переложили на потребителей, что повлекло падение спроса на популярный напиток. В России прогнозируют, что в рознице кофе в 2025 году может подорожать на 40 процентов.