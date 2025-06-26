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08:27, 26 июня 2025Силовые структуры

Раненого участника СВО избила в лесу и держала запертым в квартире банда россиян

На Камчатке полиция задержала четырех человек за похищение и избиение бойца СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Камчатке полиция задержала четырех человек 29-35 лет за похищение и избиение участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным, в сентябре 2024 года боец СВО проходил реабилитацию после ранения в Петропавловске-Камчатском. Там ему пришла на счет крупная сумма, о чем он рассказал своему приятелю, и тот затеял присвоить себе деньги.

К делу мужчина привлек своего знакомого, а он — еще двух человек, один из которых не раз был судим за имущественные преступления и хулиганство. Вместе они заманили потерпевшего в лес, где угрозами стали требовать два миллиона рублей. Для сговорчивости участника СВО избивали алюминиевой битой.

В результате потерпевший дал доступ к своему счету, но там были только 32 тысячи рублей. Банда вывела их и увезла бойца спецоперации в квартиру одного из подельников. Там потерпевшего заставили написать фиктивную долговую расписку и заявить на видео, что он имеет долг. На следующее утро его отпустили для сбора денег. Мужчина рассказал о произошедшем руководству, а оно вызвало правоохранителей.

Двух членов банды задержали сотрудники ФСБ, когда они пришли за деньгами. Еще двое попались позже. Было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве и грабеже. Всех взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Псковского государственного университета заявили в суде, что не раз отдавали часть зарплаты экс-ректору, обвиненной в хищении 10 миллионов рублей.

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