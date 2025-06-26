Раскрыто число прилетевших на свадьбу Безоса частных самолетов

Reuters: 90 частных самолетов прилетело на свадьбу Безоса в Венецию

Около 90 частных самолетов прилетело на свадьбу американского мультимиллиардера Джеффа Безоса с журналисткой и актрисой Лорен Санчес в Венеции. Такие данные раскрыл Reuters.

Известно, что в числе прибывших гостей есть звезды шоу-бизнеса, политики, предприниматели. Торжества обойдутся Безосу в 40-48 миллионов евро (3,6-4,4 миллиарда рублей). Мэрия итальянского города оцепила территорию, на которой пройдет свадьба, чтобы недовольные местные жители не мешали гостям. Горожане не хотят, чтобы Венеция превратилась в личный парк развлечений для богатых.

Ранее сообщалось, что Безос для свадьбы арендовал все помещения роскошного отеля Aman Venice в Венеции, Италия. В итоге сотрудники гостиницы были вынуждены отказать в местах постояльцам, забронировавшим номера заранее.