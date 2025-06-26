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13:34, 26 июня 2025Россия

Раскрыто число вернувшихся в Россию с СВО бойцов

Новиков: Со спецоперации в Россию вернулись 137 тысяч бойцов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков раскрыл число бойцов специальной военной операции (СВО), вернувшихся в Россию. По его данным, на родине уже оказались 137 тысяч человек, пишут «Ведомости».

Он подчеркнул, что в основном это молодые люди, которым важно помочь с переобучением и поиском работы. Новиков заверил, что для этого предпринимаются все необходимые меры.

Бойцы получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения, напомнил помощник президента. «И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», — пояснил Новиков.

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Он рассчитывает, что Росмолодежь сможет помочь военнослужащим быстрее адаптироваться и встроиться в мирную жизнь.

Ранее стало известно, что в Удмуртии предложили устраивать ветеранов СВО охранниками в школы.

ЖЗЛ
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