Раскрыто число вернувшихся в Россию с СВО бойцов

Новиков: Со спецоперации в Россию вернулись 137 тысяч бойцов

Глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков раскрыл число бойцов специальной военной операции (СВО), вернувшихся в Россию. По его данным, на родине уже оказались 137 тысяч человек, пишут «Ведомости».

Он подчеркнул, что в основном это молодые люди, которым важно помочь с переобучением и поиском работы. Новиков заверил, что для этого предпринимаются все необходимые меры.

Бойцы получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения, напомнил помощник президента. «И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», — пояснил Новиков.

Он рассчитывает, что Росмолодежь сможет помочь военнослужащим быстрее адаптироваться и встроиться в мирную жизнь.

Ранее стало известно, что в Удмуртии предложили устраивать ветеранов СВО охранниками в школы.