Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:20, 26 июня 2025Бывший СССР

Раскрыты проблемы бойцов ВСУ на позициях в Сумской области

РИА Новости: Бойцы ВСУ столкнулись с нехваткой еды на позициях в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области жалуются на плохое обеспечение. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ бойцы столкнулись с критической нехваткой еды и плохим снабжением продуктами питания на позициях на линии боевого соприкосновения», — сообщил он.

Как утверждает собеседник агентства, командование бригады игнорирует жалобы украинских военных на данные проблемы. «Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, где военнослужащих также оставили без нормального обеспечения», — указал он.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили более 30 солдат элитного британского взвода ВСУ в Сумской области. Как рассказали бойцы, сопротивление украинским войскам оказали десантники. Они взяли в окружение бойцов ВСУ, по которым нанесли удары операторы БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестованный экс-замминистра обороны Попов попал в больницу в тяжелом состоянии

    В российской пятиэтажке прогремел взрыв

    Перешедший на сторону России солдат ВСУ рассказал об обучении в Польше

    Велосипедист напился клюквенного сока и превратился в «уродливый фонтан фекалий»

    В Японии отреагировали на сравнение Трампом ударов по Ирану с Хиросимой

    Стало известно о борьбе Киева с «хозяином Африки»

    Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана

    Россиянин побывал в Швеции и рассказал о ночных развлечениях «золотой молодежи»

    Австралия ввела санкции против российского певца

    Назван неочевидный секрет хорошего орального секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости