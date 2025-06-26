Раскрыты проблемы бойцов ВСУ на позициях в Сумской области

РИА Новости: Бойцы ВСУ столкнулись с нехваткой еды на позициях в Сумской области

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области жалуются на плохое обеспечение. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ бойцы столкнулись с критической нехваткой еды и плохим снабжением продуктами питания на позициях на линии боевого соприкосновения», — сообщил он.

Как утверждает собеседник агентства, командование бригады игнорирует жалобы украинских военных на данные проблемы. «Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, где военнослужащих также оставили без нормального обеспечения», — указал он.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили более 30 солдат элитного британского взвода ВСУ в Сумской области. Как рассказали бойцы, сопротивление украинским войскам оказали десантники. Они взяли в окружение бойцов ВСУ, по которым нанесли удары операторы БПЛА.