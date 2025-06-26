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02:47, 26 июня 2025Бывший СССР

Раскрыты сроки восстановления плотины Каховской ГЭС

Губернатор Балицкий: На восстановление плотины Каховской ГЭС уйдет больше года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на восстановление плотины Каховского водохранилища уйдет больше года. Об этом глава российского региона сказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, восстановительные работы могут превысить срок в один год, даже если украинские военные не будут совершать обстрелы. Он отметил, что исходя из подсчетов экологов, наполнение водохранилища дополнительно займет еще восемь месяцев.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар по ГЭС был нанесен, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате многочисленных ударов украинских военных пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Жертвами прорыва дамбы стали десятки человек.

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