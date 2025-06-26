В России заметили резкий рост неплатежей

ЦМАКП: Масштабы роста неплатежей в экономике сравнимы ковидным кризисом 2020-го

Рост просроченной кредиторской задолженности предприятий ускоряется с лета 2024 года, и к текущему моменту он начинает напоминать ту же ситуацию, что сложилась в 2020 году в рамках кризиса, связанного с COVID-19. Об этом говорится в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

При этом сейчас ситуация выглядит несколько хуже, чем пять лет назад. Если тогда на шестой месяц шока просроченная задолженность увеличилась на девять процентов, то теперь — на 11,6 процента, а в обрабатывающей промышленности — 25,5 процента против 38,8 процента.

В 2025-м масштабных скачков этого показателя не наблюдалось, однако его динамика превышает показатели 2021-го, 2022-го и 2023 годов, но примерно сравнима с 2024-м.

Аналитики отмечают, что рост «просрочки» по взаимным расчетам предприятий происходит на фоне усиления зависимости формирования их оборотного капитала от возможности брать кредиты. Если в 2023-2024 годах рост кредиторской задолженности обеспечивал увеличение оборотных средств предприятий на 55 процентов, то в последние полгода — на 82 процента.

В записке признается, что официальная доля просроченной задолженности в совокупном объеме невелика и далека от критической, однако есть подозрение, что фактический уровень в несколько раз выше того, что отражается в отчетности.

Особенно серьезное обострение ситуации с неплатежами ЦМАКП наблюдает в таких отраслях, как добыча угля, ремонт и монтаж машин и оборудования, металлургия, складское хозяйство, растениеводство и животноводство, производство бумаги, электроэнергетика, нефтепереработка, добыча нефти и газа, автомобилестроение, железнодорожное, судо- и авиастроение, производство металлоизделий, а также строительство инженерных сооружений.

Ранее в ЦМАКП предположили, что экономический рост последних двух лет остается в прошлом, а текущую ситуацию можно описать как формирование экономики стагнации.