Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:12, 26 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Осянин: С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15 число
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с десятого на пятнадцатое число месяца. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Для подготовки к нововведению он порекомендовал проверить настройки автоплатежей, отслеживать актуальные данные, а также планировать свой бюджет, исходя из новых сроков оплаты.

Собеседник агентства объяснил, что перенос срока позволит увеличить период обработки платежей, уменьшить нагрузку на платежные системы, дать больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета.

Предполагается, что изменения вступят в силу с первого марта следующего года. Власти обещают дать жителям России время для перехода и адаптации к новым правилам.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Илюша поехал помочь родителям». Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

    Женщину поймали на помощи в подготовке терактов в России

    В РПЦ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов

    Перешедший на сторону ВС России украинский военный оценил подготовку в ВСУ

    Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе

    В России стало не хватать вакцин для кошек и собак

    Россиянин побывал в Мексике и описал ее словами «тут могут постучать в дверь с автоматом»

    Раскрыта роль F-22 в спецоперации США в Иране

    Обвиненный в теракте боец ММА ждал пятерых человек для проведения бойни в Москве

    Миронов раскритиковал Банк России за высокую ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости