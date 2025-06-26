Россиян предупредили о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Осянин: С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15 число

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с десятого на пятнадцатое число месяца. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Для подготовки к нововведению он порекомендовал проверить настройки автоплатежей, отслеживать актуальные данные, а также планировать свой бюджет, исходя из новых сроков оплаты.

Собеседник агентства объяснил, что перенос срока позволит увеличить период обработки платежей, уменьшить нагрузку на платежные системы, дать больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета.

Предполагается, что изменения вступят в силу с первого марта следующего года. Власти обещают дать жителям России время для перехода и адаптации к новым правилам.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).