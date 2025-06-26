Россиян предупредили об угрозах из-за питания фастфудом в дождь

Эксперт Роскачества Спеценко: Влажность способствует росту микроорганизмов в еде

Уличную еду лучше не покупать во влажную погоду, так как это идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Особую опасность представляют лотки с открытой едой, например, с шаурмой, хот-догами и бургерами, отметила специалист.

«Влажная среда — это идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Дождевая вода, попадая на продукты и оборудование, может стать переносчиком бактерий и вирусов. Особую опасность представляют лотки с открытой едой, например, с шаурмой, хот-догами и бургерами. Вода способствует быстрому размножению сальмонеллы, кишечной палочки и стафилококка, особенно если продукты хранятся без надлежащего температурного контроля», — объяснила она.

В дождь влага проникает в щели грилей и фритюрниц, где смешивается с остатками масла и жира, создавая благоприятную среду для развития плесени и бактерий, пояснили в Роскачестве.

Многие считают, что в такую погоду продукты не портятся. Однако это опасное заблуждение. Например, майонез и другие соусы на основе яиц при температуре + 10 до +15 градусов представляют особый риск, так как в этих условиях бактерии размножаются не менее активно, чем в жару Елена Спеценко директор центра Роскачества

Она рекомендовала отдавать предпочтение точкам, где пища готовится непосредственно при клиенте, а также избегать продуктов с майонезом и сырыми овощами.

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