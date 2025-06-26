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05:36, 26 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об угрозах из-за питания фастфудом в дождь

Эксперт Роскачества Спеценко: Влажность способствует росту микроорганизмов в еде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Уличную еду лучше не покупать во влажную погоду, так как это идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Особую опасность представляют лотки с открытой едой, например, с шаурмой, хот-догами и бургерами, отметила специалист.

«Влажная среда — это идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Дождевая вода, попадая на продукты и оборудование, может стать переносчиком бактерий и вирусов. Особую опасность представляют лотки с открытой едой, например, с шаурмой, хот-догами и бургерами. Вода способствует быстрому размножению сальмонеллы, кишечной палочки и стафилококка, особенно если продукты хранятся без надлежащего температурного контроля», — объяснила она.

В дождь влага проникает в щели грилей и фритюрниц, где смешивается с остатками масла и жира, создавая благоприятную среду для развития плесени и бактерий, пояснили в Роскачестве.

Многие считают, что в такую погоду продукты не портятся. Однако это опасное заблуждение. Например, майонез и другие соусы на основе яиц при температуре + 10 до +15 градусов представляют особый риск, так как в этих условиях бактерии размножаются не менее активно, чем в жару

Елена Спеценкодиректор центра Роскачества

Она рекомендовала отдавать предпочтение точкам, где пища готовится непосредственно при клиенте, а также избегать продуктов с майонезом и сырыми овощами.

Ранее эксперты Tiburon Research выяснили, что в России 37 процентов россиян скучают по исчезнувшим ресторанам быстрого питания, причем больше всего молодежь (от 18 до 24 лет). Более трех четвертей россиян посещают точки по продаже фастфуда не реже раза в месяц. Почти половина, 47 процентов, ходят туда, чтобы порадовать себя, 46 процентов — чтобы перекусить в течение дня, 44 процента — если посещают крупный торговый центр. Для 37 процентов это способ провести время с семьей и друзьями.

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