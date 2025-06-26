Россиянин на Audi отправил в кому пешехода и попал на видео

В Петербурге пьяный водитель на Audi протаранил пешехода, мужчина впал в кому

В Петербурге пьяный водитель на Audi протаранил пешехода, мужчина впал в кому. Действия российского автомобилиста попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как трое мужчин пересекают дорогу. Внезапно в них влетает иномарка — двое горожан успевают отскочить. Третьего пешехода от удара отбрасывает на несколько метров.

Врачи диагностировали у 52-летнего пострадавшего переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы, груди и ушиб легких.

В отношении водителя пока возбудили только административное дело.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пьяный 19-летний водитель BMW устроил смертельное ДТП. Молодого человека задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело.