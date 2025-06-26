Россиянин побывал на Алтае и описал его словами «уровень сервиса — советская турбаза»

Российский путешественник побывал на Алтае и пожаловался на плохой сервис и жадность местных жителей. Свои впечатления он описал в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По словам автора, туристу на Алтае не стоит ждать высокого уровня комфорта и хорошего обслуживания. «Уровень сервиса — советская турбаза, только по ценам XXI века», — предупредил он.

Также россиянин отметил, что цены в этом туристическом регионе очень высокие: это касается стоимости авиаперелетов, размещения и экскурсий. «Многие местные в сезон задирают цены на жилье, экскурсии, даже на простые продукты. Культура гостеприимства в большинстве случаев отсутствует», — рассказал он.

Блогер заключил, что Алтай понравится людям, которые готовы терпеть бытовой дискомфорт ради потрясающих видов. Кроме того, направление оценят любители пеших походов — там они смогут найти дикие, неизведанные места.

Ранее Алтай назвали более доступной альтернативой Швейцарии. Телецкое озеро сравнили с Женевским, а Чуйский тракт — с альпийскими серпантинами.