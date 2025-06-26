Российские школьники завоевали все медали на олимпиаде по кибербезопасности

Юные россияне взяли все медали на олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре

Российские старшеклассники показали великолепный результат на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Об этом сообщает Telegram-канаk Baza.

В Сингапуре юные россияне завоевали все восемь медалей — три золотых, три серебряных и две бронзовых. Подготовкой команды занимались эксперты Центрального университета и «Лаборатории Касперского».

«Это итог упорной командной работы», — отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич. В соревнованиях участвовали 136 школьников из 26 стран, но только сингапурская команда смогла сравняться с россиянами по количеству золотых наград.

Олимпиада состояла из двух туров: первый включал задачи по криптографии и реверс-инжинирингу, второй — испытания по пентестингу и цифровой криминалистике. Большинство золотых медалистов представляли Москву. Следующие соревнования пройдут в 2026 году в Сиднее.

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