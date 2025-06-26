Российский чиновник приказал закопать готовую могилу и потребовал деньги у семьи усопшего

V1.ru: В Волжском чиновник приказал закопать готовую могилу и потребовал деньги

В Волжском Волгоградской области чиновник городской администрации приказал закопать готовую могилу и потребовал деньги у семьи усопшего. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Житель российского региона рассказал, что хотел похоронить брата на старом кладбище. Он обратился в частное ритуальное агентство и нанял сотрудников для рытья могилы.

Когда место для погребения было готово, на кладбище нагрянули начальник и сотрудники МБУ «Комбинат коммунально-бытовых услуг». Они вмешались в процесс и буквально стали закидывать землей вырытую могилу на глазах у ошарашенных родственников покойного.

«Они сломали две таблички на могилах папы и племянницы, закопали их. Я говорю им: "Вы скажите, в чем наша вина? Я хочу брата по-человечески завтра похоронить. Вы препятствуете"», — поделился брат усопшего.

Как утверждает мужчина, чиновник стал просить у него забрать деньги у ритуальщиков и отдать ему. Он уверял, что тогда его сотрудники заново станут рыть могилу.

В администрации Волжского отказались давать оценку методам подчиненного.

Ранее сообщалось, что в Уфе ритуальщики причислили мужчину к мертвым и приехали к его семье с услугами.