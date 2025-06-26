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10:00, 26 июня 2025Культура

Российский певец отпраздновал юбилей в Испании за миллион рублей

Shot: Певец Меладзе потратил более миллиона рублей на торжество в Испании
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Эстрадный певец Валерий Меладзе потратил более миллиона рублей на празднование своего юбилея в Испании. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, исполнитель отметил 60-летие, арендовав ресторан в элитном гольф-клубе. Среди гостей праздника были родственники и близкие артиста, включая его брата Константина Меладзе и супругу Альбину Джанабаеву. Известно, что в меню вошли креветки, говяжья вырезка, филе сибаса, торт с лесными ягодами, а также коктейли и шампанское.

Отмечается, что на вечеринке не было приглашенного музыкального гостя. Меладзе исполнил для собравшихся свои хиты.

Ранее стали известны подробности жизни старшего сына Меладзе и Джанабаевой Константина. Юноша учится в престижном колледже в Великобритании, обучение в заведении стоит от 2,6 миллиона рублей в год.

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