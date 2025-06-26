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16:47, 26 июня 2025Силовые структуры

Российский школьник начал работать на террористов и попался с взрывчаткой

В Брянской области правоохранители задержали подростка за перевозку взрывчатки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Брянской области правоохранители задержали 16-летнего местного жителя, который начал работать на террористов и попытался перевести взрывчатку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («Незаконная перевозка взрывных устройств»). Его отправили под стражу.

По версии следствия, школьник через переписку вступил в террористическую организацию и заявил о готовности выполнять их задания. В результате ему поручили забрать из одного тайника части взрывных устройств и перевезти их в другой тайник. Утром 10 июня он попытался это сделать, но попался.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал 24-летнюю москвичку, которая попыталась подорвать машину начальника отдела общества с ограниченной ответственностью.

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