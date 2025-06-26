Российский военный раскрыл подробности взятия Комара

Командир штурмового взвода ВС РФ раскрыл подробности взятия села Комар в ДНР

Командир штурмового взвода Вооруженных сил (ВС) России с позывным Молочник раскрыл подробности взятия села Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Видео публикует Telegram-канал «Херсонский вестник».

«Сложность заключалась в том, чтобы дойти до него [села Комар], взять его, как таковое, несложно», — сообщил он.

По его словам, наибольшую сложность представляло преодоление артиллерийского огня и атак дронов FPV. При наступлении на Комар в плен были взяты два военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о планомерном продвижении российских военных к границам Донецкой Народной Республики. Наступление ведется на стыке границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью.