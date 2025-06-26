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14:50, 26 июня 2025Из жизни

Самые быстрые акулы в мире стали прыгать у берегов России

В Уссурийском заливе заметили прыгающих акул-мако
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Прыгающих акул-мако заметили в Уссурийском заливе в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Акул, которые прыгали из воды, удалось заснять пассажирам катера — спортсменам Федерации рыболовного спорта. Обычно мако встречаются у берегов России с середины августа, но в этом году вода прогрелась до 22 градусов уже в июне. Из-за аномальной жары хищницы приплыли в залив раньше времени.

Выпрыгивая из воды, акулы этого вида оглушают добычу, на которую охотятся. Акулы-мако обитают близко к поверхности воды и часто встречаются у побережья Новой Зеландии. Хищники могут подпрыгивать в воздух на 10 метров, когда попадаются на крючок. Известны случаи, когда они приземлялись на борт судна. В среднем длина акулы-мако составляет от 2,5 до 3,2 метра, а вес — от 135 до 230 килограммов. Акула-мако считается самой быстрой среди акул. Она может развивать скорость до 65 километров в час.

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Мако опасны для человека. По данным International Shark Attack File, с 2006 по 2024 год зафиксированы десятки нападений мако на туристов, аквалангистов и рыбаков. Последний случай атаки был в декабре 2024 года в Египте.

Ранее сообщалось, что акула-мако утащила под воду участника соревнований по спортивной рыбалке. Рыбаку удалось поймать четырехметровую хищницу на крючок. Он пытался вытащить ее из воды, но запутался в рыболовных снастях и упал за борт.

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