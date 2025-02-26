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06:35, 26 февраля 2025Из жизни

Акула утащила под воду запутавшегося в рыболовных снастях рыбака

В Австралии акула утащила под воду упавшего за борт рыбака
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Eloy Alonso / Reuters

Стала известна судьба австралийского рыбака, упавшего за борт судна и признанного пропавшим в водах у штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает ABC Australia.

Пол Бранинг участвовал в соревнованиях по спортивной рыбалке к северу от Ньюкасла. Нападение акулы предполагалось с самого начала, однако в ходе расследования выяснились подробности случившегося.

Оказалось, что в состязании Бранингу удалось поймать четырехметровую акулу-мако на крючок. Он пытался вытащить ее из воды, но запутался в рыболовных снастях и упал за борт. По словам пассажиров прогулочного судна, проходившего мимо в момент происшествия, акула освободилась от крючка и утащила мужчину в воду. На нем не было спасательного жилета.

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Полицейские все еще пытаются найти останки Бранинга. Их ищут с воды и воздуха. Президент ассоциации рыболовного спорта штата отметил, что подобные ситуации раньше не происходили в Австралии.

Ранее сообщалось, что житель города Брисбен, Австралия, отправился на рыбалку и наткнулся на стаю больших акул. Они окружили мужчину, но он не пострадал.

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