Акула утащила под воду запутавшегося в рыболовных снастях рыбака

Стала известна судьба австралийского рыбака, упавшего за борт судна и признанного пропавшим в водах у штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает ABC Australia.
Пол Бранинг участвовал в соревнованиях по спортивной рыбалке к северу от Ньюкасла. Нападение акулы предполагалось с самого начала, однако в ходе расследования выяснились подробности случившегося.
Оказалось, что в состязании Бранингу удалось поймать четырехметровую акулу-мако на крючок. Он пытался вытащить ее из воды, но запутался в рыболовных снастях и упал за борт. По словам пассажиров прогулочного судна, проходившего мимо в момент происшествия, акула освободилась от крючка и утащила мужчину в воду. На нем не было спасательного жилета.
Полицейские все еще пытаются найти останки Бранинга. Их ищут с воды и воздуха. Президент ассоциации рыболовного спорта штата отметил, что подобные ситуации раньше не происходили в Австралии.
Ранее сообщалось, что житель города Брисбен, Австралия, отправился на рыбалку и наткнулся на стаю больших акул. Они окружили мужчину, но он не пострадал.