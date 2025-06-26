Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:25, 26 июня 2025Силовые структуры

Сатанисты заживо закопали двух человек в российском регионе и попали на видео

В Ленобласти полицейские спасли двоих заживо погребенных сатанистами человек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ленинградской области 15 сатанистов и шаман заживо закопали двух человек. Кадры происходящего попали на видео, их публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло в Приозерском районе. Полицейские в самый последний момент прервали погребальный обряд.

По данным канала, прибывшие на место полицейские обнаружили 15 темщиков, сидящих у костра. Выяснилось, что каждый из них заплатил за участие в обряде от шести до девяти тысяч рублей. После прихода правоохранителей, они экстренно разрыли могилы и достали из них двух замотанных в простыни человек.

В результате оперативники задержали мужчину, который является организатором сходки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о заживо замороженных фашистами красноармейцах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал клятву странам НАТО относительно России. Что пообещал президент США?

    В Минобороны раскрыли подробности продвижения российских войск при создании буферной зоны

    Фон дер Ляйен оказалась под угрозой отставки

    Президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО

    Названа неожиданная опасность потребления холодных напитков

    Скабеева увидела в шутке Зеленского про Трампа тоску по «Кварталу 95»

    МВД прокомментировало взрыв в российском образовательном учреждении

    Доллар упал до многолетних минимумов

    Израиль уличили в ударах по Ирану боеприпасами с обедненным ураном

    Целого таракана возрастом 35 миллионов лет нашли в куске янтаря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости