Сатанисты заживо закопали двух человек в российском регионе и попали на видео

В Ленинградской области 15 сатанистов и шаман заживо закопали двух человек. Кадры происходящего попали на видео, их публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
ЧП произошло в Приозерском районе. Полицейские в самый последний момент прервали погребальный обряд.
По данным канала, прибывшие на место полицейские обнаружили 15 темщиков, сидящих у костра. Выяснилось, что каждый из них заплатил за участие в обряде от шести до девяти тысяч рублей. После прихода правоохранителей, они экстренно разрыли могилы и достали из них двух замотанных в простыни человек.
В результате оперативники задержали мужчину, который является организатором сходки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.
Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о заживо замороженных фашистами красноармейцах.