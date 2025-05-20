ФСБ рассекретила документы о заживо замороженных фашистами красноармейцах

ФСБ раскрыла архивы, повествующие о зверствах фашистов в Мариуполе

ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских войск и их пособников в Мариуполе в годы Великой Отечественной войны. Архивные материалы в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

За время оккупации нацисты истребили все еврейское и цыганское население. Отмечается, что расправе подвергались все, включая маленьких детей: малышей лишали жизни с помощью некоего ядовитого вещества, которым им мазали губы. Кроме того, в феврале 1943 года немцы закупорили больных и раненых солдат Красной армии в 18 товарных вагонах, отогнали состав в Старо-Крымский тупик и всех заживо заморозили.

На вагоны оккупанты нанесли знак черепа и повесили надпись: «Не подходить — зараза». Отмечается, что захватчики в первые дни ограбили тысячи квартир и домовладений. Они останавливали людей на улицах, обыскивали и отбирали ценности и часы.

Особенно тяжкой была участь красивых женщин и девушек. Их ставили на учет и позже насиловали в специально организованном в городе публичном доме.

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