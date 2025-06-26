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19:52, 26 июня 2025Моя страна

Склепы с сокровищами нашли в российском регионе

В Ингушетии нашли склепы с серебряными украшениями
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Археологи нашли в башенном комплексе Нижний Пуй, который расположен в Республике Ингушетия, склепы с сокровищами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В ходе раскопок в российском регионе специалисты обнаружили серебряные восьмипластные подвески — любимые украшения женщин, который ранее проживали в этой местности. «Думаю, что я не ошибся. Здесь тонкий орнамент. Когда мы все это отмоем, то сразу станет видно. Если это так, то это один из богатейших серебряных склепов», — рассказал археолог Дмитрий Мадуров.

Кроме того, ученым удалось раскопать дореволюционные флаконы духов, поясные подвески, пряжки для ремня, кулоны, латунные наперстки, а также медные кольца.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии также обнаружили новый объект культурного наследия. Неизвестное полуразрушенное святилище нашли на территории крупнейшего башенного поселка замкового типа «Някъист». Памятник старины сделан из тесаного камня, толщина его стен 50 сантиметров, высота — от полутора до трех метров.

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