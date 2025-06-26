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16:46, 26 июня 2025Наука и техника

Создание европейско-японского истребителя нового поколения доверили компании Edgewing

Создание европейско-японского истребителя доверили компании Edgewing
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Создание европейско-японского истребителя нового поколения Global Combat Air Programme (GCAP) доверили компании Edgewing. Об этом сообщает блог The Aviationist.

Равными долями в совместном предприятии Edgewing будут обладать компании BAE Systems (Великобритания), Leonardo (Италия) и Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Япония). «Edgewing будет отвечать за проектирование и разработку боевого самолета следующего поколения и останется проектным органом на весь срок службы продукта, который, как ожидается, продлится и после 2070 года», — говорится в совместном заявлении партнеров.

Гендиректором предприятия Edgewing станет бывший управляющий директор Leonardo Aircraft Division Марко Дзофф. Офис компании будет располагаться в Великобритании.

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Ранее изданию Defense News стало известно от генерала Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Джандоменико Тарикко, что контракт на создание европейского истребителя нового поколения в рамках англо-японо-итальянской программы GCAP планируется заключить в 2026-2027 годы. Истребитель GCAP планируют принять на вооружение в 2035 году. Новый самолет сможет заменить итальянские и британские Eurofighter Typhoon, а также японские F-2.

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