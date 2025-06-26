Стало известно о планах США помочь Ирану в создании гражданской ядерной программы

CNN: США обсуждают выделение Ирану $30 млрд на мирную ядерную программу

Соединенные Штаты обсуждают выделение Ирану 30 миллиардов долларов инвестиций на развитие мирной ядерной программы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что помощь будет представлена при условии, что Иран откажется от идеи обогащения урана. Идея обсуждалась ключевыми игроками на Ближнем Востоке и США еще несколько недель назад, а также на текущей неделе. По данным источников, одно из предложений предусматривает выделение инвестиций в размере 20-30 миллиардов долларов в ядерную программу Ирана. Уточняется, что средства будут поступать не от США, а от арабских стран.

Также обсуждалась возможность частичного смягчения санкций против Ирана и возвращения Тегерану доступа к своим замороженным за рубежом активам, сообщает телеканал.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».