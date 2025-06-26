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23:11, 26 июня 2025Мир

Стало известно о планах США помочь Ирану в создании гражданской ядерной программы

CNN: США обсуждают выделение Ирану $30 млрд на мирную ядерную программу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Соединенные Штаты обсуждают выделение Ирану 30 миллиардов долларов инвестиций на развитие мирной ядерной программы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что помощь будет представлена при условии, что Иран откажется от идеи обогащения урана. Идея обсуждалась ключевыми игроками на Ближнем Востоке и США еще несколько недель назад, а также на текущей неделе. По данным источников, одно из предложений предусматривает выделение инвестиций в размере 20-30 миллиардов долларов в ядерную программу Ирана. Уточняется, что средства будут поступать не от США, а от арабских стран.

Также обсуждалась возможность частичного смягчения санкций против Ирана и возвращения Тегерану доступа к своим замороженным за рубежом активам, сообщает телеканал.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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