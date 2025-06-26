Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

Путин заявил, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом

Конфликт между Израилем и Ираном можно считать завершенным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске, передает ТАСС.

«Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт Израиля и Ирана, слава богу, будем считать, в прошлом», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине и ситуация вокруг Ирана и Израиля по сути несопоставимы. «Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно не спровоцировано. Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна», — сказал представитель Кремля.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».