Песков назвал разницу между конфликтами на Украине и вокруг Ирана

Песков: Конфликты на Украине и вокруг Ирана несопоставимы

Конфликт на Украине и ситуация вокруг Ирана и Израиля по сути несопоставимы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно не спровоцировано. Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна», — сказал представитель Кремля.

Израиль 13 июня начал масштабную операцию против Ирана, ударив по ядерным объектам, военным базам и командному составу.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».