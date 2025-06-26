Стало известно о желании вернуть Чулпан Хаматову в Россию

Поплавская: На ПМЭФ обсуждали возвращение Хаматовой и других уехавших из России

Актриса Яна Поплавская рассказала, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсуждали возвращение актрисы Чулпан Хаматовой в Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Поплавской, в кулуарах форума якобы обсуждали стратегию по «отбеливанию» уехавших из России после начала специальной военной операции артистов.

«Для элиты важнее вернуть домой Козловских, Хаматовых, Урганта, Гудкова и прочую звездную пыль. Они возвращают предателей мановением руки. Пусть бойцы обратятся с просьбой о помощи к ним. Посмотрим», — написала она.

Исполнительница роли Красной Шапочки во всенародно любимом советском фильме отметила, что сейчас «в оппозиции оказались патриоты», а предателей «будут посыпать лепестками роз».

Ранее стало известно, что народный артист России назвал уехавшую Хаматову безграмотной идиоткой.