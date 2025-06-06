Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:17, 6 июня 2025Культура

Народный артист России назвал уехавшую Хаматову безграмотной идиоткой

Актер Александр Пашутин назвал Чулпан Хаматову идиоткой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Александр Пашутин назвал идиотами Чулпан Хаматову и других уехавших из России деятелей культуры. Его комментарий приводит aif.ru.

В мае Хаматова призналась, что скучает по Москве и хотела бы вернуться. До этого артистка заявляла, что ей стыдно быть россиянкой.

«Конечно, Хаматова хочет вернуться. Откуда у нее деньги там?» — задался вопросом Пашутин. По его словам, артистам, уехавшим в Латвию и Израиль, негде гастролировать, поскольку они не востребованы за пределами России.

Актер подчеркнул, что ему не стыдно быть русским, и раскритиковал поведение Хаматовой. «Что поделаешь, идиотка. Все эти уехавшие — безграмотные идиоты, понимаете?» — высказался Пашутин. Он назвал покинувших страну коллег предателями и добавил, что их интересуют только деньги.

Ранее Пашутин заявил о «проблемах с мозгами» у латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЧВК «Вагнер» объявила о выходе из африканской страны

    В Белом доме объяснили ссору Трампа с Маском

    Украина отказалась принимать тела погибших военнослужащих

    На Западе предрекли крах «Большой семерки»

    Шаляпин раскрыл подробности личной жизни

    В Европе заявили о способности поддерживать Украину без США

    Преследуемый бандой Пианиста предприниматель из Москвы заявил о вымогательстве

    Набиуллина высказалась о смягчении денежно-кредитных условий в России

    В России заявили о выросшей вероятности применения «Орешника»

    Удар ВКС России по переправе ВСУ через Оскол попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости