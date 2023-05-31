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12:45, 31 мая 2023Культура

Актер Пашутин заявил о «проблемах с мозгами» у латвийской певицы Вайкуле

Актер Александр Пашутин заявил, что у латвийской певицы Лаймы Вайкуле «проблемы с мозгами»

Фото: Михаил Александров / ТАСС

Народный артист России Александр Пашутин отреагировал на высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она никогда не была в России продолжительное время. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

Ранее исполнительница заявила, что долгое время проживала лишь в двух странах — Америке и Латвии, а в Россию она приезжала и сразу уезжала.

Пашутин пошутил о сумме заработка певицы в США: «Наверное, долларов 20? Кому она там нужна?! Смех!» Помимо этого, артист отметил, что после распада СССР Вайкуле было трудно в родной стране, а потому она зарабатывала в России, из которой, по словам актера, «не вылазила».

Пашутин также высказал предположение о том, что у исполнительницы есть проблемы с головой.

Она раньше хорошо пела, я к ней неплохо отношусь как к певице, но, вероятно, сейчас все потихоньку переходит в плоскость медицинских показаний — все, что Вайкуле несет сегодня по телевизору, говорит о том, что у нее проблемы с мозгами

Александр Пошутиннародный артист России

Ранее певица резко высказалась о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны, а также о Дне Победы. Она заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед военным мемориалом.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Вайкуле глупостью. По словам дипломата, артистка «пошла на новый рекорд неадеквата».

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    Анастасия Астахова
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