СБ: Спецслужбы Украины применяют против России опыт международных террористов

Спецслужбы Украины применяют против России опыт международных террористических организаций. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

По его данным, Киев использует беженцев, чтобы создать в России сети законспирированных ячеек и пособнической базы. Сейчас на территории РФ находится около миллиона переселенцев с Украины, отмечает Коков. Некоторых из них вовлекают в преступную деятельность, в том числе посредством угроз и шантажа.

Ранее глава Службы безопасности страны (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина готовит новые теракты на территории России, подобные недавней атаке на российские аэродромы, железную дорогу и автомобильные мосты.