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17:29, 26 июня 2025Силовые структуры

Стало известно об использовании Украиной опыта международных террористов

СБ: Спецслужбы Украины применяют против России опыт международных террористов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Спецслужбы Украины применяют против России опыт международных террористических организаций. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

По его данным, Киев использует беженцев, чтобы создать в России сети законспирированных ячеек и пособнической базы. Сейчас на территории РФ находится около миллиона переселенцев с Украины, отмечает Коков. Некоторых из них вовлекают в преступную деятельность, в том числе посредством угроз и шантажа.

Ранее глава Службы безопасности страны (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина готовит новые теракты на территории России, подобные недавней атаке на российские аэродромы, железную дорогу и автомобильные мосты.

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