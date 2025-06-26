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08:36, 26 июня 2025Мир

Трамп дал клятву о нападении России на НАТО

WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он президент
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Президент США Дональд Трамп поклялся европейским союзникам по НАТО, что Россия не нападет на страны альянса, пока он остается главой государства. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он является президентом», — говорится в статье.

Отмечается, что другие лидеры стран альянса, в свою очередь, высоко оценили усилия Трампа по увеличению европейских расходов на оборону и поддержали его удары по Ирану. По словам европейских чиновников, многие из них прибегли к лести, которая, как выяснилось, является весьма эффективным способом добиться расположения американского лидера.

Ранее газета Financial Times написала, что Трамп поменял тон в отношении президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку все больше разочаровывается в российском лидере из-за его максималистских требований. По данным издания, на прошедшем саммите НАТО он проявил симпатию к Зеленскому, при этом заняв более жесткую позицию в отношении Москвы.

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