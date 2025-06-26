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11:43, 26 июня 2025Силовые структуры

Трех россиян обвинили в осквернении Знамени Победы

Следователи предъявили обвинение трем россиянам, осквернившим Знамя Победы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге трем молодым людям, один из которых несовершеннолетний, предъявили обвинение в осквернении символа воинской славы России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 22 июня злоумышленники сорвали и уничтожили Знамя Победы, которое было установлено на доме по улице Танкиста Хрустицкого, поврежденное полотнище позже нашли за домом. Продолжаются следственные действия.

О случившемся стало известно благодаря обращению жителя дома, заметившего, что Знамя Победы лежит на земле в неподобающем виде.

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