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15:44, 26 июня 2025Экономика

Участник СВО оплатил новую детскую площадку в родном селе

Участник СВО из Карелии оплатил новую детскую площадку в родном селе Челмужи
Александра Качан (Редактор)

Фото: РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Карелии Евгений Калинин оплатил строительство новой детской площадки в родном селе Челмужи. Об этом говорится в публикации сообщества «Мы — Челмужане» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница села Светлана Гаврилова открыла сбор средств на площадку и закрыла его на следующий день. «Всю сумму — 38 тысяч рублей — нам оплатил наш земляк, Женя Калинин, который сейчас находится на СВО», — написала автор инициативы.

Гаврилова добавила, что Калинин находится в зоне военных действий около года и сильно скучает по родному селу. Женщина передала солдату благодарность от жителей населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в Бурейском округе Амурской области жену участника СВО поселили в гниющую комнату.

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