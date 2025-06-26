Уехавший из России певец пожаловался на жизнь в Нью-Йорке

Уехавший из России Макс Покровский возмутился крысами и вонью в Нью-Йорке

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан Минюстом России иностранным агентом) пожаловался на крыс и запах мочи в Нью-Йорке. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Sheinkin 40».

По словам уехавшего из России после начала специальной военной операции (СВО) артиста, его очень волнует, кто станет новым мэром Нью-Йорка, где он проживает на протяжении длительного времени.

«Я не хочу видеть крыс на улице. Я не хочу дышать мочой, платя три доллара за проезд в метро. Чтобы было такое количество мусора в прекрасном Бруклине, прекрасном Бушуике, районе, где я живу», — заявил Покровский.

Также певец обратил внимание на политику мэра Эрика Адамса в отношении мигрантов, которых градоначальник, по словам Максима, «начал собирать автобусами» после избрания Дональда Трампа президентом США.

Ранее стало известно, что лидер рок-группы «Ногу свело!» заявил, что общение с животными более эффективно, чем с россиянами, поддерживающими СВО.