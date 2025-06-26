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14:11, 26 июня 2025Культура

Умер советский режиссер Валерий Рыбарев

Режиссер «Меня зовут Арлекино» Валерий Рыбарев ушел из жизни в возрасте 86 лет
Андрей Шеньшаков
Валерий Рыбарев

Валерий Рыбарев. Фото: Дмитриев / РИА Новости

Советский и белорусский режиссер Валерий Рыбарев, автор картины «Меня зовут Арлекино», ушел из жизни. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Белорусский союз кинематографистов.

По информации источника, 86-летний постановщик скончался в день своего рождения.

«Сегодня умер заслуженный деятель искусств Белорусской ССР Валерий Павлович Рыбарев. Это большая потеря для всех нас, память о нем будет жить в наших сердцах», — сообщили в союзе.

Снятый в 1988 году фильм «Меня зовут Арлекино» Рыбарева стал самым кассовым фильмом в истории белорусского кино. В 2018 году постановщик получил награду «Национальной кинопремии Беларуси» за выдающийся вклад в кинематограф страны.

Ранее стало известно, что попрощавшийся в соцсетях советский режиссер Мирча Киструга ушел из жизни.

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