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08:13, 26 июня 2025Мир

В Евросоюзе предложили создать «армию беспилотников» для победы над Россией

Еврокомиссар Кубилюс: ЕС нужны миллионы беспилотников на случай нападения России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luis Soto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) должен создать «армию беспилотников», чтобы одержать победу над Россией в случае нападения с ее стороны. С таким призывом выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Sky News.

«У России может быть около пяти миллионов беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», — сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул, что начать подготовку к возможной военной конфронтации следует уже сейчас, поскольку если президент России Владимир Путин «отдаст приказ», то Евросоюз ждет столкновение с проверенной в боях армией.

В марте этого года Кубилюс заявил, что Европа должна готовиться к войнам якобы для предотвращения войны. Он утверждал, что Россия якобы «в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО», при это не уточняя, зачем Москве подобный конфликт.

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