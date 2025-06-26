В Казахстане решили наказывать за сталкинг и принуждение к браку

В Казахстане введут уголовное наказание за сталкинг и принуждение к браку

Сенат Казахстана принял поправки в уголовный кодекс, которые введут уголовное наказание за принуждение к браку и навязчивое преследование какого-либо человека (сталкинг). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные законопроекта, принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, а также шантажа под угрозой разглашения сведений, позорящих потерпевшего или его близких повлечет за собой наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы сроком до семи лет.

При этом за сталкинг, который описывают в документе как «незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред», грозит штраф, либо арест сроком до 50 суток или до 200 часов общественных работ.

Кроме того, закон вводит ответственность для участников схем онлайн-мошенничества, которые передают деньги преступникам от жертв, предоставляя свои банковские счета (дропперов) и за создание помех управлению воздушным судном, незаконную деятельность банков, оборот рогов редких животных и сайгаков, которые в Казахстане считаются символом степи.

После принятия Сенатом законопроект отправится на подпись президенту страны, после чего будет введен в действие.

Ранее стало известно, что Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества. Документ был подписан делегациями обеих стран в Лондоне.