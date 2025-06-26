В России отреагировали на слова Трампа о ненападении России на страны НАТО

Депутат Чепа: Россия не собирается нападать на страны НАТО

Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса (НАТО), потому что это приведет к ядерной войне, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Так депутат прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что пока он президент, Россия не нападет на страны НАТО.

«Мы ни на кого никогда не собирались нападать. (…) Вся стратегия вооруженных сил России построена на оборонной стратегии. Сегодня у НАТО единственный выработанный враг, который должен быть для НАТО, ради чего этот союз создавался и куда тратятся такие колоссальные средства в Европе — это Россия. Это они нарисовали этого врага», — сказал Чепа.

Он добавил, что НАТО на сегодняшний выстраивает свою идеологию на том, что Россия несет угрозу миру. Чепа подчеркнул, что нападение России на страны НАТО невозможно, потому что это может привести к ядерной войне.

Мы понимаем, к чему это все приведет, поэтому и политически прекрасно это понимают в Европе, США. А эти заявления Трампа успокаивают весь мир. Трамп говорит: я не только мессия в США, я мессия для всего мира, я решил вопрос на Ближнем Востоке, я решаю вопрос на Украине, я решаю вопросы мира на земле пока я президент. Поэтому, если вы будете поддерживать меня как президента, все будет хорошо Алексей Чепа депутат

Ранее газета The Washington Post (WP) писала о том, что Трамп поклялся европейским союзникам по НАТО, что Россия не нападет на страны альянса, пока он остается главой государства. Как отмечает издание, другие лидеры стран альянса, в свою очередь, высоко оценили усилия Трампа по увеличению европейских расходов на оборону и поддержали его удары по Ирану.