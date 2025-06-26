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06:30, 26 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили шансы завершения украинского конфликта в 2025 году

Депутат Чепа: Страны ЕС саботируют соглашения России и Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Украинский конфликт мог бы завершиться уже в этом году, но Европа всячески мешает этому, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я, конечно, планировал, что до конца года он будет решен. Я планировал, что, в принципе определенные договоренности по меморандумам будут выработаны уже в мае, но, к сожалению, видите, как получилось», — сказал Чепа, отвечая на вопрос о вероятности завершения конфликта до конца года.

Он отметил, что существуют силы, которые пытаются сделать все, чтобы соглашения между Россией и Украиной не было.

«Я имею ввиду сейчас в первую очередь европейские страны, которые всячески саботируют все действия по этим работам», — добавил депутат.

Стороны передали друг другу свои варианты меморандума по мирному урегулированию на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.

23 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что дата нового раунда переговоров с Украиной может определиться на этой неделе. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Москвы о новом раунде переговоров «потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции».

24 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что переговоры России и Украины в Стамбуле являются несерьезными и НАТО делает ставку на продолжение военной помощи Киеву. По его словам, НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры.

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