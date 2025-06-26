Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 26 июня 2025Экономика

В России запретили ввоз голландских семян

Россельхознадзор с 30 июня 2025 года запретил ввозить в РФ семена из Нидерландов
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россельхознадзор с 30 июня 2025 года запретил ввозить в РФ семенной и посадочный материал из Нидерландов. О запрете сообщает пресс-служба ведомства.

Меру объясняют необходимостью сохранить фитосанитарное благополучие и поддержать имидж России как надежного экспортера. Также цель запрета — предотвратить распространение карантинных объектов в стране.

«В июне текущего года в семенном материале и растениях для защищенного грунта нидерландского происхождения, поступивших в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы, выявлено три случая заражения карантинными для стран-членов ЕАЭС объектами. Обнаружены повилика (Custata L.) и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Franclinella occidentalis Pergande)», — пояснили в Россельхознадзоре.

Пятым пакетом санкций Евросоюза, который вступил в силу в июне 2022 года, были запрещены поставки в Россию посадочного материала цветочных культур. Тогда же под запрет попали поставки ряда срезанных цветов, в том числе роз.

Весной 2025-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что санкционные ограничения оказались неспособны лишить россиянок цветов — в РФ в сложившейся ситуации смогли нарастить собственное производство.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал клятву странам НАТО относительно России. Что пообещал президент США?

    В Минобороны раскрыли подробности продвижения российских войск при создании буферной зоны

    Фон дер Ляйен оказалась под угрозой отставки

    Президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО

    Названа неожиданная опасность потребления холодных напитков

    Скабеева увидела в шутке Зеленского про Трампа тоску по «Кварталу 95»

    МВД прокомментировало взрыв в российском образовательном учреждении

    Доллар упал до многолетних минимумов

    Израиль уличили в ударах по Ирану боеприпасами с обедненным ураном

    Целого таракана возрастом 35 миллионов лет нашли в куске янтаря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости