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14:54, 5 марта 2025Экономика

Мишустин заявил о неспособности Запада лишить россиянок цветов

Мишустин: Санкции Запада не смогли лишить российских женщин цветов
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Санкционные ограничения оказались неспособны лишить россиянок цветов — в РФ в сложившейся ситуации смогли нарастить собственное производство. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

«Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать», — сказал глава правительства.

Поначалу оказанное на цветоводство давление «всех немножко, в том числе, и повергло в шок, потому что много закупалось цветов», рассказал Мишустин в ходе общения с сотрудницами подмосковного тепличного комплекса. Также он пообещал, что власти обязательно продолжат поддерживать профильную российскую отрасль.

Поставки в Россию посадочного материала цветочных культур были запрещены пятым пакетом санкций Евросоюза, который вступил в силу в июне 2022 года. Тогда же, напоминает агентство, под запрет попали поставки ряда срезанных цветов, в том числе роз.

В октябре 2024 года, когда Россельхознадзор ограничил ввоз из Казахстана срезанных цветов и бутонов из-за обнаружения в такой продукции опасного вредителя, сообщалось, что страна реэкспортирует в РФ «большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии», а надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции в этих странах не обеспечивают.

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