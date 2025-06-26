В российском полицейском колледже произошел взрыв

В Назрани произошел взрыв на территории Северо-Кавказского колледжа полиции

В Назрани произошел взрыв на территории Северо-Кавказского колледжа полиции. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, сегодня около трех часов ночи на территории колледжа полиции сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Отмечается, что мощность оказалась небольшой. В результате повреждения получили рекламный баннер и тротуар.

Сейчас правоохранители выясняют, каким образом взрывное устройство оказалось на территории учебного заведения.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал на 50 тысяч рублей 15-летнего подростка из Лесосибирска, который подговорил мужчину соврать о минировании трех школ из-за сложного экзамена.