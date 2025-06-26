В Совбезе увидели глобальную угрозу от поддержки Западом террора Киева

Поддержка странами Запада государственного террора Киева представляет собой глобальную угрозу. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (Совбеза) России Юрий Коков в интервью «Российской газете».
«В результате их необоснованных амбиций и политической безответственности сегодня как никогда мир приблизился к опасной черте, реальной угрозе самому существованию человечества», — отметил он.
По словам Кокова, государственный терроризм гораздо опаснее и бесчеловечнее терроризма отдельных радикальных групп и организаций.
Ранее член Совета Федерации Наталья Никонорова заявила, что Украина способна применить любое оружие против России. В частности, указала политик, Киев может использовать так называемую грязную бомбу для радиационного заражения территорий.