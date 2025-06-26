Сенатор Никонорова: Киев может применить «грязную бомбу»

Украина способна применить любое оружие против России. Об этом предупредила член Совета Федерации Наталья Никонорова, передает ТАСС.

В частности, указала политик, Киев может использовать так называемую «грязную бомбу» для радиационного заражения территорий. «На протяжении последних месяцев мы видим, как режим Зеленского все в большей степени переходит к откровенному терроризму. К сожалению, от Киева можно ожидать всего», — сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы нет подтвержденных данных о планах Киева применить «грязную бомбу» на российской территории, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет. При этом он подчеркнул, что ответ России на возможное применение радиологического оружия со стороны Вооруженных сил Украины будет катастрофическим.