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07:05, 26 июня 2025Мир

В стране НАТО выступили с призывом срочно выйти из альянса

Il Fatto Quotidiano: Италии следует срочно выйти из НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Членство Италии в Североатлантическом альянсе становится все более бессмысленным и несет за собой риски. С призывом выйти из НАТО выступил обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Марчелли.

«Министр обороны Италии Гуидо Крозетто недавно заявил, что больше нет смысла в существовании НАТО. (...) Альянс ведет нас за собой к катастрофическому началу третьей мировой войны, особенно теперь, когда назойливые безумцы Зеленский (президент Украины Владимир Зеленскийприм. «Ленты.ру») и Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяхуприм. «Ленты.ру») диктуют остальным свою волю», — отмечается в публикации.

По мнению Марчелли, выход из НАТО «срочно необходим», чтобы гарантировать безопасность итальянского народа. Он добавил, что единственный смысл альянса заключается в уничтожении национального суверенитета стран-участниц исключительно ради выгоды Соединенных Штатов Америки.

Ранее Крозетто заявил, что НАТО необходимо стать чем-то принципиально иным, организацией, которая возьмет «на себя задачу построения мира на мировом уровне».

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