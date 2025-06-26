Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 26 июня 2025Мир

Верховный лидер Ирана ответил на ультиматум Трампа

Хаменеи: Трамп дал понять, что хочет капитуляции Ирана, но этого не произойдет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Вашингтон хочет капитуляции Ирана, но этого никогда не произойдет. Об ультиматуме американского лидера рассказал верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи, его слова передает Reuters.

«Президент США в одном из своих заявлений сказал, что Иран должен сдаться. Речь уже шла не о ядерной программе (...). Этот человек раскрыл правду и дал понять, что США будут удовлетворены только капитуляцией Ирана и ничем другим. Это важный момент! Иранский народ должен знать, что это оскорбление нашей нации и что такого никогда не произойдет», — подчеркнул аятолла.

Хаменеи отметил, что заявление главы Белого дома «раскрыло правду об истинных намерениях» Вашингтона касательно Тегерана. Он заявил, что «американцы всегда придумывают разные оправдания», но суть всегда одна — и это «капитуляция Ирана». Верховный лидер указал на то, что предыдущие американские президенты «не произносили подобные идеи вслух, потому что это неприемлемо».

Ранее Хаменеи сообщил, что иранские ядерные объекты остались нетронутыми после ударов США. По его словам, Штаты «не смогли добиться многого», а «любая будущая агрессия против Ирана обойдется дорого» Вашингтону и его союзникам.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Иоанн Грозный переворачивается в гробу». Храму Василия Блаженного пририсовали символы ислама. В РПЦ возмущены

    В России заметили резкий рост неплатежей

    Появились подробности об изменениях в системе оценивания российских школьников

    Медведев сравнил текущие условия для бизнеса в России с наблюдавшимися в 2000 году

    Россиянам назвали главный документ при покупке жилья

    Варламов увидел цены на яйца в магазине русских эмигрантов и удивился

    Лавров обвинил ЕС в обкрадывании населения ради войны на Украине

    Украина пересмотрела ожидания сроков перемирия

    Адвокат раскрыл возможные последствия мошенничества с виллами для Гузеевой

    Турист решил сделать уборку в арендованном доме во время отпуска и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости