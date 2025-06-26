Верховный лидер Ирана ответил на ультиматум Трампа

Хаменеи: Трамп дал понять, что хочет капитуляции Ирана, но этого не произойдет

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Вашингтон хочет капитуляции Ирана, но этого никогда не произойдет. Об ультиматуме американского лидера рассказал верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи, его слова передает Reuters.

«Президент США в одном из своих заявлений сказал, что Иран должен сдаться. Речь уже шла не о ядерной программе (...). Этот человек раскрыл правду и дал понять, что США будут удовлетворены только капитуляцией Ирана и ничем другим. Это важный момент! Иранский народ должен знать, что это оскорбление нашей нации и что такого никогда не произойдет», — подчеркнул аятолла.

Хаменеи отметил, что заявление главы Белого дома «раскрыло правду об истинных намерениях» Вашингтона касательно Тегерана. Он заявил, что «американцы всегда придумывают разные оправдания», но суть всегда одна — и это «капитуляция Ирана». Верховный лидер указал на то, что предыдущие американские президенты «не произносили подобные идеи вслух, потому что это неприемлемо».

Ранее Хаменеи сообщил, что иранские ядерные объекты остались нетронутыми после ударов США. По его словам, Штаты «не смогли добиться многого», а «любая будущая агрессия против Ирана обойдется дорого» Вашингтону и его союзникам.