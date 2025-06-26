Хаменеи раскрыл состояние ядерных объектов Ирана

Верховный лидер Хаменеи: Ядерные объекты остались нетронутыми после ударов США

Иранские ядерные объекты остались нетронутыми после ударов США, заявил верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи. С таким заявлением он выступил во время обращения к нации, трансляция доступна в соцсети Х.

«Наши ядерные объекты остались нетронутыми», — сказал он.

По словам Хаменеи, Соединенные Штаты «не смогли добиться многого», а «любая будущая агрессия против Ирана обойдется дорого» Вашингтону и его союзникам.

Ранее в своем выступлении Хамени объявил, что Иран одержал верх в конфликте с США и Израилем.