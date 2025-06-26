Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 26 июня 2025Мир

Хаменеи раскрыл состояние ядерных объектов Ирана

Верховный лидер Хаменеи: Ядерные объекты остались нетронутыми после ударов США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иранские ядерные объекты остались нетронутыми после ударов США, заявил верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи. С таким заявлением он выступил во время обращения к нации, трансляция доступна в соцсети Х.

«Наши ядерные объекты остались нетронутыми», — сказал он.

По словам Хаменеи, Соединенные Штаты «не смогли добиться многого», а «любая будущая агрессия против Ирана обойдется дорого» Вашингтону и его союзникам.

Ранее в своем выступлении Хамени объявил, что Иран одержал верх в конфликте с США и Израилем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Иоанн Грозный переворачивается в гробу». Храму Василия Блаженного пририсовали символы ислама. В РПЦ возмущены

    Назван победитель в конфликте Ирана и Израиля

    В России отреагировали на серию домогательства в центре столицы

    На Украине оценили желание людей воевать до выхода на границы 1991 года

    В «Ростехе» оценили эффективность «мангалов»

    Верховный лидер Ирана ответил на ультиматум Трампа

    Отец лишился четырех миллионов рублей из-за сына-школьника

    Умер советский режиссер Валерий Рыбарев

    Жительница Сочи описала отношение к туристам словами «лучше бы в отеле на унитазе сидели»

    Хаменеи раскрыл состояние ядерных объектов Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости