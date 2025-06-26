Волны выбросили на берег послание в бутылке с сильным запахом

На канадском острове Сейбл нашли послание в бутылке, отправленное в 1983 году

В Канаде нашли послание в бутылке, отправленное 43 года назад. Об этом сообщает Fox News.

Волны выбросили бутылку на берег острова Сейбл, расположенного в северной части Атлантического океана в 180 километрах от Новой Шотландии. Первым ее нашел археолог Марк Дусетт, работавший неподалеку.

Когда он и другие археологи открыли бутылку, то сразу же почувствовали сильный запах джина, который, по-видимому, хранился в ней прежде. Хотя ее запечатали и бросили в море еще в 1983 году, запах ничуть не ослабел.

Джин также разъел чернила на послании, поэтому археологам пришлось приложить усилия, чтобы его разобрать. Они выяснили, что бутылку бросили с судна снабжения Wimpey Sea Hunter, которое более 40 лет назад курсировало неподалеку. В записке среди прочего перечислялись имена членов команды. Кроме послания, в бутылке лежали два канадских доллара с изображением молодой королевы Елизаветы II, выпущенные в 1974 году.

Ранее двое братьев на Багамах нашли на пляже письмо в бутылке, отправленное школьником из американского штата Массачусетс 50 лет назад. За полвека письмо преодолело 2000 километров.

