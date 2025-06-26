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14:50, 26 июня 2025Культура

Волочкова высказалась о смене фамилии своей дочери

Волочкова выступила против смены фамилии ее дочери Ариадны после замужества
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская артистка балета Анастасия Волочкова выступила против смены фамилии ее дочери Ариадны после замужества. Об этом она заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1».

«Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», — высказалась танцовщица. Она добавила, что гордится своей фамилией, однако не станет настаивать на том, чтобы ее носили дети Ариадны.

По словам балерины, девушка не хочет, чтобы ее называли «дочерью Анастасии Волочковой». «Но она на всю жизнь останется дочерью Волочковой. По популярности она никогда не станет круче меня», — пояснила артистка.

Ранее стало известно, что дочь Волочковой решила не расписываться с возлюбленным, предпринимателем Никитой Григоряном. Молодожены обвенчались в католическом храме, но не поставили штамп в паспорте. Танцовщица заявила, что девушка считает брак греховным сожительством.

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